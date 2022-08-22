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«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Наталія Вовк не служила в Азові і вільно їздила в Росія, попри те, що вона начебто «злочинниця»  
фото з відкритих джерел

Спецспужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, та прокололися

Блогер Денис Казанський виявив невідповідність у так званих «аргументах» російських спецслужб, які заявили, буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українці. Зокрема, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) називала ім’я нібито виконавиці злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження.

Рашисти стверджують, що Вовк буцімто військовослужбовця полку «Азов» Наталію Вовк (Шабан), яка нібито приїхала до Росії 23 липня, а вчора спокійно виїхала до Естонії. При цьому в «Азові» заявили, що така жінка у них ніколи не служила.

Казанський зауважив, що Наталія Вовк (Шабан) ще з 13 квітня вказана у відкритих російських списках як військова злочинниця, яка особливо розшукується.

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«Як вона могла при цьому спочатку вільно в'їхати в Росію, а потім вільно виїхати з Росії в Естонію – ФСБ не пояснює. Якщо страшна терористка може спокійно приїхати до Росії, вчинити злочин та виїхати – тоді це страшний заліт самої служби безпеки. Ну чи ФСБ її прикривала і була з нею заразом. Втім, одноклітинним російським шовіністам покотить і таке відверте, так-сяк зроблене на коліні фуфло», – йдеться в дописі.

Казанський також запитує, чи «самому старичку Дугін все це ок».

«Він-то бачить, що відбувається відверте марення. Не було жодного розслідування. І версія про те, що терористка «Азова спокійно в'їжджає та виїжджає з РФ, коли їй потрібно, та ще й бере 12-річну дочку на завдання – найповніший маразм. Йому норм?», – запитав блогер.  

До слова, Дугін сьогодні уперше прокоментував загибель доньки. Він назвав вбивство дочки підлим, заявивши, що її вбили нишком. За його словами, російський народ не зломить такими «нестерпними ударами», а Україна не досягне своєї мети і не придушить волю народу «кривавим терором».

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

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Теги: Дугін ФСБ

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