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Пропагандистка Симоньян – агент Нацгвардії: Геращенко потролив ФСБ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пропагандистка Симоньян – агент Нацгвардії: Геращенко потролив ФСБ (фото)
Геращенко показав фейкове посвідчення Симоньян
фото: Антон Геращенко

Геращенко продемонстрував, як можна легко підробити посвідчення 

Радник міністра МВС Антон Геращенко висміяв звинувачення ФСБ у причетності до вбивства Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, військовослужбовиці полку «Азов» Наталії Вовк (Шабан). Зокрема Геращенко заявив, що посвідчення нібито військовослужбовця Національної гвардії України Наталії Вовк є підробкою. 

На підтвердження своїх слів Геращенко виклав фейкове посвідчення військовослужбовця НГУ російської пропагандистки Маргарити Симоньян.

Нагадаємо, Національна гвардія України відреагувала на звинувачення рашистів, які заявили, що буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, стоять українські спецслужби. Зокрема, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) називала ім’я нібито виконавиця злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження. А також опублікувала її посвідчення.

Пропагандистка Симоньян – агент Нацгвардії: Геращенко потролив ФСБ (фото) фото 1

Як повідомлялося, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Теги: Дугін ФСБ Антон Геращенко росія пропаганда

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