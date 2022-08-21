Навіщо Росії мертва дочка Дугіна. Версії

Дар’я Дугіна, як і її батько, була ідеологом «русского мира». Виступала з антизахідними лекціями

Кремль спеціально знищив Дар’ю Дугіну, щоб створити з неї ікону «спецоперації»?

Смерть доньки ідеолога путінізму та «руського мира» Олександра Дугіна активно обговорюється у соцмережах та ЗМІ. Так, наразі експерти висловлюють припущення, що вбивство доньки Дугіна спричинене внутрішніми розборками російських еліт, які заявляють про свої високі політичні амбіції. Також серед версій наступна: Кремль спеціально знищив Дар’ю Дугіну, щоб створити з неї ікону «спецоперації».

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко на Facebook висловив припущення, що різні групи впливу в РФ вийшли на арену та намагаються розкачати ситуацію всередині Росії.

«У РФ уже викристалізувалася нова плеяда проторолітиків, які хочуть погратися в справжню політику... Їхнє поле – «вони більші (справжніші) росіяни ніж Путін». Гіркіни, прілєпіни і т.д., за підтримки вже незамінних для влади Симоньян і Соловйова, будуть шукати своє місце під політичним сонцем. Вони ще бояться іти вперед, але дрібними кроками пробують увірватися в вищу лігу російської політики», – написав він.

За словами радника МВС, шість місяців тому нічого подібного уявити було неможливо, а зараз весь цей «аморфний націоналістичний світ» починає пробувати задавати новий тренд: тренд різкої зміни еліт.

«Покоління прілєпіних починає розуміти: це їхній останній шанс увірватися в політику (в 2014 їм цього не дали зробити). І ситуація якраз підходить: Жириновський помер, Зюганов вже мумія, Путін, звичайно ще поживе, але Путін звузив найближче коло до Патрушева, Ковальчуків та частково Кірієнка. І всередині еліт багатьом здається, що він вже не той, що був. Паралельно, кожен із них вибирає всього дві опції: сидіти тихо і чекати: прийдуть за ним чи ні, або спробувати поштовхатися ліктями за місце під сонцем», – пише Денисенко.

За його словами, війна в Україні дає надію цій доволі розрізненій ультранаціоналістичній групі, що вони можуть отримати мандат на створення своєї потужної політичної сили і відповідні портфелі у владі.

«З точки зору України, це розхитування ситуації – нам на руку. Свого часу, союз розвалили не прибалти, і не Горбачов, а націоналістично настроєні москвичі і їхній лідер Борис Єльцин. Зараз є шанс, що Росію розхитають російські націоналісти. Власне, Росію розвалити можуть перш за все росіяни. Їм просто треба підіграти», – підсумував радник МВС.

Версію, що з померлої Дугіної Кремль творитиме ікону «спецоперації» висунув у Facebook журналіст Дмитро Добрий.

«Старі кумири війни проти України і до того були якісь недолугі, усі ті Гіві, Мотороли, Захарченки, а тепер про них взагалі забули. Після 24 лютого на Московії у цій війні постали нові вороги, нові цілі, тож потрібні й нові «святі». Нові ікони. Але ж де їх узяти?», – пише журналіст.

Він додав, що Соловйов, замах на якого ніби-то готувався раніше, на цю роль не підійшов.

«Інша справа, якби було якесь молоденьке бліденьке личко. Що завзято таврує «фашизм» лібералів Заходу та «русофобію» бійців з «Азовсталі». Що проти «церковного розколу». Що, найголовніше, ще не обросло нічим таким в Італії. Чи як донька Пєскова в Парижі або ж діти й онуки Лаврова в Ізраїлі. Далі – все як завжди у таких випадках. Щоправда замість «візитки Яроша» знайдуть когось із татуюваннями як у «Азову», – пише Добрий.

За його словами, мотивом виставлять «помсту» за висловлювання на адресу полку, за поїздки до окупованих Маріуполя, Бердянська і Мелітополя.

«Заклики Дар'ї Дугіної вбивати українців та українок згадуватимуть? Так, безумовно. З них робитимуть рекламні постери у путінських центрах заготівлі «гарматного м'яса». Фото Дар'ї Дугіної друкуватимуть й роздаватимуть зекам після підписання контракту на вбивство нас із вами від імені ПВК «Вагнера» й особисто Пригожина. РПЦ канонізує Дар'ю Дугіну. Кадиров назве її ім'ям черговий батальйон своїх «добровольців», – припускає Добрий.

Так, за його словами, з маленького, живцем спаленого ФСБ дівча, робитимуть ікону.

«Допоки на Заході не з'явиться новий Литвиненко-Луговий, що назве на пресконференції де-небудь у Копенгагені всі паролі-явки і під запис зізнається, як він особисто ще з одним підполковником прикріплював вибухівку до днища машини, що озвучить суму, на яку він на все погодився. Й що назве, о, Боже, кодове ім'я, офіцерське звання й виконані завдання безпосередньо Дар'ї Дугіної.

Своїх їм у першу чергу не шкода», – написав Добрий.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпні загинула донька головного ідеолога «русского мира».

Очевидці вибуху, який убив Дар’ю Дугіна, зафільмували на місці інциденту її батька, відомого російського філософа, одного із ідеологів рашизму Олександра Дугіна.

Убивство російської пропагандистки Дар’ї Дугіної, яку підірвали разом із автомобілем, було здійснене «загально небезпечним способом». Про це заявило Головне слідче управління Слідкому Росії в Московській області.

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