Під Москвою підірвали авто доньки головного ідеолога рашизму

Дар'я Дугіна загинула на місці аварії

У Підмосков'ї підірвали машину доньки одного з ідеологів путінізму та «русского мира» Олександра Дугіна. Про це повідомили російські ЗМІ.

Повідомляється, що машина марки Land Cruiser Prado із дівчиною водієм вибухнула у Підмосков'ї в районі селища Великі Вяземи. За кермом була дочка відомого політолога Олександра Дугіна.

За попередніми даними дівчина загинула. Наразі на місці працюють фахівці та працівники екстрених служб. Подробиці трагедії з'ясовуються. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

Очевидці розповіли, що вибух в автомобілі Дар'ї Дугіної стався під час того, як машина їхала Можайським шосе. Уламки від джипа розлетілися всією дорогою.

Зазначимо, що Дугіна як і її батько, була ідеологом «русского мира». Виступала з антизахідними лекціями. Знімала на Азовсталі кіно про укронацистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авто українського військового аташе потрапило в ДТП у Відні (Австрія). Авто з українськими дипломатами врізалося в машину на світлофорі. Водій зник з місця пригоди, однак згодом його затримала поліція. Коли віденські правоохоронці попросили водія і пасажирів вийти з авто, ті скористалися дипломатичним імунітетом.