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    Названо дату і місце похорону Григорія Чапкіса

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    Прощання з великим артистом та танцівником Григорієм Чапкісом відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету міністрів - Названо дату і місце похорону Григорія Чапкіса
    Прощання з великим артистом та танцівником Григорієм Чапкісом відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету міністрів
    Фото з відкритих джерел

    Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві

    Відомого хореографа Григорія Чапкіса поховають 18 червня, пише Уніан.

    Прощання з хореографом відбудеться в Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00

    Після панахиди відбудеться поховання, з 13:00 до 15:00. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві. Після - поминальний обід для близьких.

    Нагадаємо, відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс помер у неділю, 13 червня.

    Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

    Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

    У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

    Зауважимо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

    Танцювати почав у 10 років, а вже у 20 працював хореографом у Театрі імені Івана Франка. Від 1955 знаменитість виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського.

    Теги: суддя артист поховання коронавірус
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    Названо дату і місце похорону Григорія Чапкіса