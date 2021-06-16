Названо дату і місце похорону Григорія Чапкіса

Прощання з великим артистом та танцівником Григорієм Чапкісом відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету міністрів

Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві

Відомого хореографа Григорія Чапкіса поховають 18 червня, пише Уніан.

Прощання з хореографом відбудеться в Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00

Після панахиди відбудеться поховання, з 13:00 до 15:00. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві. Після - поминальний обід для близьких.

Нагадаємо, відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс помер у неділю, 13 червня.

Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

Зауважимо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

Танцювати почав у 10 років, а вже у 20 працював хореографом у Театрі імені Івана Франка. Від 1955 знаменитість виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського.