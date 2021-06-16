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    Вчені назвали несподіваний спосіб захиститися від коронавірусу

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    За даними вчених, вірус, що викликає простуду, активує у хворого імунну відповідь - Вчені назвали несподіваний спосіб захиститися від коронавірусу
    За даними вчених, вірус, що викликає простуду, активує у хворого імунну відповідь

    Після контакту з риновірусом імунна система активізувалася і зупинила поширення SARS-CoV-2

    Вчені з Єльського університету з'ясували, що застуда може захистити людину від коронавірусу. Про це повідомляє Daily Mail.

    За даними вчених, вірус, що викликає простуду, активує у хворого імунну відповідь, яка може запобігти зараженню Covid-19.

    Реакція виникає ще на ранній стадії захворювання і запобігає подальше поширення коронавірусу в організмі. Нові дані можуть допомогти знайти більш ефективні способи лікування Covid-19.

    В ході експерименту вчені виростили в лабораторії тканину дихальних шляхів, заразили її риновірусом, який викликає простуду, а потім коронавірусом. Після контакту з риновірусом імунна система активізувалася і зупинила поширення SARS-CoV-2.

    До слова, дельта-варіант Covid–19, вперше виявлений в Індії, був зафіксований в 74 країнах і продовжує швидко поширюватися.

    Дослідження, проведені в Китаї, також показали, що цей варіант дещо стійкий до вакцин проти Covid–19, зокрема, до одноразової дози.

    Головними симптомами дельта-варіанту є головний біль, біль у горлі та нежить.

    Тим часом, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid. Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.

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    Теги: здоров'я вірус коронавірус
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    Вчені назвали несподіваний спосіб захиститися від коронавірусу