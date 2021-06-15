Науковці спрогнозували, звідки та коли в Україну може прийти нова хвиля Covid-19

Вчені попереджають про те, що нова хвиля може виявитися вищою від попередніх

Новий штам коронавірусу, який отримав назву «Дельта», дуже поширився на території Російської Федерації. З огляду на це, є ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні почнеться зі східних областей. Про це свідчать дані Національної академії наук України.

Як розповіли вчені, штам «Дельта», який раніше називали «індійським» штамом коронавірусу, за останніми даними, у 1,6 раза заразніший за «британський варіант» («Альфа»), а також у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

«Стурбованість пов’язана насамперед із тим, що цей штам дуже поширився у РФ, і частка, що на нього припадає, за наявною (не надто великою) вибіркою, згідно з даними бази секвенувань GISAID, оцінюється у чверть від усієї захворюваності у РФ», – пояснили в НАН.

Оскільки в Україні спостерігаються великі обсяги імміграції з Росії, зазначають в НАН, існує ризик того, що нова хвиля поширення Covid-19 може початися зі сходу України. Вчені також попереджають про те, що нова хвиля може виявитися вищою від попередніх.

«Час її настання істотно залежить від частки штаму «Дельта» в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені», – додали в НАН.

Як відомо, індійський штам коронавірусу виявили в 74 країнах.

Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на корорнавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей. Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник.

Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

Тим часом, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid.Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.