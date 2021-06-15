Латвія скасувала обов’язкове носіння масок на вулиці

Тепер маски треба використовувати тільки всередині приміщень

У Латвії уряд у вівторок, 15 червня скасував вимогу використовувати маски на вулиці, де спостерігається інтенсивний рух людей. Про це повідомляє Delfi.

Йдеться про місця вуличної торгівлі, тераси кафе та ресторанів, заходи і тому подібні місця. Тепер маски треба використовувати тільки всередині приміщень.

Рішення було прийнято, оскільки двотижневий показник захворюваності на коронавірус впав нижче 200 випадків на 100 тисяч жителів.

Всього в Латвії підтвердили понад 130 тисяч випадків коронавірусу, понад 2 тисячі – летальні.

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