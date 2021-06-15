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    Латвія скасувала обов’язкове носіння масок на вулиці

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    Латвія скасувала обов&rsquo;язкове носіння масок на вулиці - Латвія скасувала обов’язкове носіння масок на вулиці
    Латвія скасувала обов’язкове носіння масок на вулиці
    Фото з відкритих джерел

    Тепер маски треба використовувати тільки всередині приміщень

    У Латвії уряд у вівторок, 15 червня скасував вимогу використовувати маски на вулиці, де спостерігається інтенсивний рух людей. Про це повідомляє Delfi.

    Йдеться про місця вуличної торгівлі, тераси кафе та ресторанів, заходи і тому подібні місця. Тепер маски треба використовувати тільки всередині приміщень.

    Рішення було прийнято, оскільки двотижневий показник захворюваності на коронавірус впав нижче 200 випадків на 100 тисяч жителів.

    Всього в Латвії підтвердили понад 130 тисяч випадків коронавірусу, понад 2 тисячі – летальні.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

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    Теги: Латвія щеплення вакцинація уряд ВООЗ коронавірус
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    Латвія скасувала обов’язкове носіння масок на вулиці