Мінекономіки пропонує передати активи олігарха РФ до Фонду держмайна

Йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права

Міністерство економіки звернулося до уряду з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова. Про це йдеться у листі міністерства на Кабмін, який має у розпорядженні група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch).

Зазначається, що йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс», ТОВ «ІТМ-Україна», АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування», ТОВ «ЗТЗ-Сервіс» та ТОВ «Електрозавод-Віт».

«Пропонуємо підтримати та доручити Мінекономіки разом з Мін’юстом, Мінфіном та Фондом державного майна підготувати відповідний проект акта уряду», – зазначили у листі.

Як повідомлялося, 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Нагадаємо, навесні Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.

Читайте також: Російський олігарх пропонує Україні $1 млрд відкупних від санкцій – The Wall Street Journal