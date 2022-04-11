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    Не бійтеся: синоптикиня попередила, що в трьох областях гримлять грози

    Синоптикиня попередила про погіршення погоди - Не бійтеся: синоптикиня попередила, що в трьох областях гримлять грози
    Синоптикиня попередила про погіршення погоди
    фото: glavcom.ua

    У Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози

    В Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

    Загалом, у Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози. Тим часом на півночі Одеси наразі спостерігається мокрий сніг.

    «Ще така синоптична цікава деталь: зараз на півночі Одещини, неподалік Подільська, йде мокрий сніг (там +2 градуси), а порівняно недалечко, поблизу Вознесенська (там +9 градусів), Миколаївщина, гримлять грози», – йдеться в повідомленні.

    Окрім того, в межах України спостерігається зараз значний температурний контраст. На Пожижевській горі (Івано-Франківщина) наразі -8 градусів, а в Луганську +16 градусів.

    Зазначимо, від понеділка-вівторка зниження температури прийде майже у всі регіони країни.

    До слова, у Миколаєві ввечері 10 квітня пролунав потужний вибух. Вже відомо про пораненого охоронця.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Не бійтеся: синоптикиня попередила, що в трьох областях гримлять грози