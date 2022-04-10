Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 10 квітня
На Херсонщині гуманітарна катастрофа, тривають вибухи та обстріли
Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.
На Дніпропетровщині тривога була практично щогодини. Зранку теж. Вночі − прильоти у кількох районах області. Поцілили фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об’єкти. На зараз є інформація про одного постраждалого.
Харків: вночі знову були обстріли із артилерії та РСЗВ в житлових районах міста. По області сили РФ «працюють» по Ізюмському напрямку, але ЗСУ тримають позиції.
Луганщина: артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не мають. Вранці − потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранено.
Донеччина: активні бойові дії вздовж всіїє лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито. Обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь − без змін. Тримається попри блокаду і значно переважаючі сили орків. Евакуація з області продовжується.
Миколаївщина: ввечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об'екти. За попередньою інформацією людських жертв нема.
На Херсонщині було неспокійно − жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке вчиняють окупанти у селах, кидають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.
Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.
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