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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 10 квітня

    Триває&nbsp;&nbsp;46-та доба повномасштабної війни проти України - Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 10 квітня
    Триває  46-та доба повномасштабної війни проти України
    фото: ДСНС України

    На Херсонщині гуманітарна катастрофа, тривають вибухи та обстріли

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

    На Дніпропетровщині тривога була практично щогодини. Зранку теж. Вночі прильоти у кількох районах області. Поцілили фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об’єкти. На зараз є інформація про одного постраждалого.

    Харків: вночі знову були обстріли із артилерії та РСЗВ в житлових районах міста. По області сили РФ «працюють» по Ізюмському напрямку, але ЗСУ тримають позиції.

    Луганщина: артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не мають. Вранці потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранено.

    Донеччина: активні бойові дії вздовж всіїє лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито. Обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь − без змін. Тримається попри блокаду і значно переважаючі сили орків. Евакуація з області продовжується.

    Миколаївщина: ввечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об'екти. За попередньою інформацією людських жертв нема.

    На Херсонщині було неспокійно − жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке вчиняють окупанти у селах, кидають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.

    Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти катастрофа Луганщина війна Миколаївщина обстріл Попасна Україна транспорт населення окупація евакуація #stoprussia
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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 10 квітня