На Миколаївщині під обстріл російських окупантів потрапила жінка з двома дітьми.
Усю родину госпіталізували до місцевої лікарні з численними пораненнями
У Миколаївській області рашисти обстріляли матір з двома дітьми, які тікали від війни з окупованої Херсонщини. Про це розповіла голова Миколаївської ОДА Ганна Замазєєва у Telegram.
Родина потрапила під вогонь на дорозі.
Жінка отримала проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини, а її діти – осколкові поранення кінцівок та інших частин тіла. Відомо, що хлопчику – дев'ять років, а його сестрі – сімнадцять.
Усім постраждалим оперативно надали допомогу і зараз їх життю нічого не загрожує. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
«Просто, тварюки. Вони не дають нашим громадянам виїхати у безпечні місця і готові вбивати жінок і дітей. Це підтверджує і цей випадок і вчорашній обстріл вокзалу в Краматорську»‚ – написала Замазєєва.
Вона додала, що 8 квітня на Миколаївщині від дій окупантів постраждало п'ятеро дітей.
Нагадаємо, раніше Людмила Денісова розповіла про те, що росіяни катували дітей на Київщині.
У місті Бучі на вулиці Яблунська російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей.