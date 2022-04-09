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    На Миколаївщині під обстріл російських окупантів потрапила жінка з двома дітьми.

    У Миколаївській області рашисти обстріляли непвнолітніх дітей&nbsp; - На Миколаївщині під обстріл російських окупантів потрапила жінка з двома дітьми.
    У Миколаївській області рашисти обстріляли непвнолітніх дітей 
    фото з відкритих джерел

    Усю родину госпіталізували до місцевої лікарні з численними пораненнями

    У Миколаївській області рашисти обстріляли матір з двома дітьми, які тікали від війни з окупованої Херсонщини. Про це розповіла голова Миколаївської ОДА Ганна Замазєєва у Telegram.

    Родина потрапила під вогонь на дорозі.

    Жінка отримала проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини, а її діти – осколкові поранення кінцівок та інших частин тіла. Відомо, що хлопчику – дев'ять років, а його сестрі – сімнадцять.

    Усім постраждалим оперативно надали допомогу і зараз їх життю нічого не загрожує. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

    «Просто, тварюки. Вони не дають нашим громадянам виїхати у безпечні місця і готові вбивати жінок і дітей. Це підтверджує і цей випадок і вчорашній обстріл вокзалу в Краматорську»‚ – написала Замазєєва.

    Вона додала, що 8 квітня на Миколаївщині від дій окупантів постраждало п'ятеро дітей.

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    Нагадаємо, раніше Людмила Денісова розповіла про те, що росіяни катували дітей на Київщині.

    У місті Бучі на вулиці Яблунська російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей.

    Теги: росія діти війна Миколаївщина обстріл Україна
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    На Миколаївщині під обстріл російських окупантів потрапила жінка з двома дітьми.