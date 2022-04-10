Рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаївщині

Ворог завдав сім ракетних ударів по Миколаївській області

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється

На південному напрямку російські загарбники намагаються посіяти панічні настрої серед місцевого населення. Вони здійснили сім ракетних ударів по Миколаївській області, наразі постраждалих немає. Про це у Фейсбуці повідомляє Оперативне командування «Південь».

«На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстоких боїв. З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під численними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території.

Крім того, за інформацією командування, корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.

Водночас загалом за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 осіб та 4 одиниці техніки.

У пресслужбі також нагадали, що на Одещині розпочато подовжену комендантську годину.

Нагадаємо, Миколаївська область майже вільна від окупантів – Кім.

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