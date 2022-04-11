У Миколаєві прогримів вибух, одна людина поранена

Спочатку жителі міста побачили яскравий спалах, а вже згодом гучний звук вибуху

У Миколаєві ввечері 10 квітня пролунав потужний вибух. Вже відомо про пораненого охоронця. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Наразі поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки», – написав Кім.

До цього в області була оголошена повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли про звуки потужних вибухів.

Спочатку жителі міста побачили яскравий спалах, а вже згодом гучний звук вибуху.

Удар був такий сильний, що у багатьох будинках вилетіли вікна. Ба більше, у декого навіть стеля не вціліла.

Також в результаті вибуху сталося загоряння лісового масиву. Згодом Кім додав, що співробітники ДСНС оперативно ліквідували лісову пожежу.

Нагадаємо, Кім розповів, які будівлі зазнали найбільших руйнувань у Миколаєві .

Раніше росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві.

Як відомо, 5 квітня окупанти обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві (відео).

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