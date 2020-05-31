Недитячі розборки. 14-річна дівчина по-звірячому побила школярку (відео 18+)



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Сутичка сталася 27 травня. Як пишуть місцеві ЗМІ, нападниці 14 років, постраждалій – 13 Скріншот з відео

Поліція відкрила кримінальне провадження. Нападниці загрожує штраф або до року виправних робіт

У Маріуполі злили в мережу відео жорстокої бійки підлітків. На відео зафіксовано як одна з дівчат лупцює іншу, кидає її на землю та починає бити ногами.

На телефон все знімали друзі дівчат. У бійку вони не втручалися, натомість сміялися і коментували те, що відбувається, передає mariupolnews.com.ua.

Відомо, що сутичка сталася 27 травня. Як пишуть місцеві ЗМІ, нападниці 14 років, постраждалій – 13. Старша дівчинка звинуватила молодшу в тому, що вона гуляє з її хлопцем.

Співробітники Приморського відділення поліції бачили цей ролик в мережі і відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України «Побої та мордування». Триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від накладання штрафу до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

У поліції закликають: «Шкода, що неповнолітні діти спостерігали за всією цією ситуацією і не заступилися за дівчинку, що не викликали поліцію і хоча б не покликали когось із дорослих на допомогу. Найстрашніше – замість допомоги іншій дитині вони знімали конфлікт на відео і виклали в соціальну мережу».