Зґвалтування в Кагарлику: у «Слузі народу» вважають адекватною реакцію правоохоронців



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Відділ поліції у Кагарлику, де сталося зґвалтування

«Міністр Аваков публічно засудив дії експоліцейських», — заявив Монастирський

Народний депутат від «Слуги народу», глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що реакція правоохоронців на зґвалтування в Кагарлику була адекватною.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп додав, що ДБР зараз активно розслідує цю справу.

«Загалом можна сказати, що реакція правоохоронців була адекватною. Поліція, виявивши перші ознаки злочину невідкладно повідомила в Державне бюро розслідувань і забезпечила охорону ймовірних доказів до приїзду слідчих ДБР … Міністр Аваков також публічно засудив дії експоліцейських», — заявив Монастирський.

Він також висловив упевненість, що завдяки громадській увазі до цієї події, справі не дадуть «загубитися серед інших подій в державі».

Напередодні ключовий свідок у справі про зґвалтування в Кагарлику, який в день трагедії привіз потерпілу до відділку, вперше поговорив з журналістами.

Раніше адвокат потерпілої розповів, що молоду жінку, яку зґвалтували і побили поліцейські у Кагарлику, на допит до відділення заманив сусід.

До слова, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.