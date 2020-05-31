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    Суд відправив під арешт шістьох фігурантів стрілянини у Броварах

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    21 підозрюваному Нацполіція просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою - Суд відправив під арешт шістьох фігурантів стрілянини у Броварах
    21 підозрюваному Нацполіція просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

    Суд обирає запобіжний захід 21 підозрюваному учаснику збройного інциденту

    Броварський суд Київської області обрав запобіжний захід шести учасникам стрільби в Броварах у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави.

    Про це пізно ввечері 30 травня повідомила пресслужба МВС.

    Як уточнили в МВС, всього затримано 28 учасників перестрілки в Броварах, з них 21 підозрюваному Нацполіція просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    «Покарання за злочин - єдиний шлях до справедливості!», – написав у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Нагадаємо, вранці 29 травня в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці. Копи затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

    Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

    Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.

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