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«Українські вертольоти» влаштували незабутні канікули для дітей-сиріт

Соціальний проєкт
Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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«Українські вертольоти» влаштували незабутні канікули для дітей-сиріт
«Українські вертольоти» постійно допомагають армії
фото: Українські вертольоти

«Українські вертольоти» постійно допомагають армії, нашим захисникам, сім’ям загиблих

«Українські вертольоти» організували неймовірний день для дітей, які втратили своїх батьків-захисників на війні. Завдяки ініціативі авіакомпанії їм вдалося хоча б на мить забути про біль втрати та поринути у світ радості і безтурботності. Компанія подарувала їм незабутню подорож до розважального центру «Neopolis». Там діти сміялися, каталися на гірках і насолоджувалися кожною хвилиною.

Після насиченого дня на малечу чекали смачні частування та подарунки, які вони забрали із собою як згадку про цей чарівний день.

«Українські вертольоти» постійно допомагають армії
«Українські вертольоти» постійно допомагають армії
фото: Українські вертольоти

Один з дітей, шестирічний Левон, поділився своїми емоціями: «Це був найкращий день! Мені так сподобалися гірки і піца, я хотів б кататися ще і ще! Я не пам’ятаю, коли останній раз так бешкетував».

Це не просто день розваг – це можливість для цих дітей знову відчути щастя, підтримку і турботу. Кожна усмішка на їхньому обличчі – найцінніша нагорода за цю ініціативу. Для багатьох з них це був перший день за довгий час, коли вони могли просто бути дітьми, без важкості на серці.

«Ми хотіли подарувати дітям день, наповнений щасливими емоціями та позитивними враженнями. Це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто зазнав таких важких втрат. Наша місія – дарувати дітям радість і показувати, що навіть у найскладніші часи вони не залишаються наодинці зі своїм горем», – зазначила директорка з комунікацій Леся Червінська.

«Українські вертольоти» постійно допомагають армії, нашим захисникам, сім’ям загиблих та взяли під фінансову опіку 19 дітей-сиріт. Щомісяця кожному виділяється на їхні потреби по 10 тисяч гривень. А цей захід під час канікул – лише маленька частинка великої підтримки, яку компанія планує надавати в майбутньому.

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Теги: волонтер гуманітарна допомога ветеран

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