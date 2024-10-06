Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий

У неділю ворожий FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів в с. Іллінка на Донеччині

В результаті атаки один волонтер загинув, інший отримав серйозні поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«За даними слідства, російська армія атакувала автомобіль представників волонтерської організації, які прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих поранень 37-річний волонтер загинув на місці, а його 32-річний колега отримав акубаротравму», – йдеться у повідомленні.

У той же день російські війська обстріляли міста Часів Яр, Торецьк і село Серебрянка Бахмутського району, використовуючи ствольну артилерію. В результаті цих атак поранено трьох людей віком 22, 66 та 69 років.

Також у селищі Біленьке поблизу Краматорська під обстріл потрапили четверо цивільних. Серед поранених – чоловіки 34 та 41 року, а також 28-річна жінка та її 6-річний син.

У Костянтинівці 48-річний чоловік загинув під час руху автомобілем, коли по місту завдали удару авіаційні бомби (КАБ). Ще двоє мешканців – 22-річний чоловік і 31-річна жінка отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення рук.

Нагадаємо, розвідка повідомила, які населені пункти стануть наступною ціллю росіян після Вугледара.