Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий
Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув
фото: Донецька обласна прокуратура

У неділю ворожий FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів в с. Іллінка на Донеччині

В результаті атаки один волонтер загинув, інший отримав серйозні поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«За даними слідства, російська армія атакувала автомобіль представників волонтерської організації, які прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих поранень 37-річний волонтер загинув на місці, а його 32-річний колега отримав акубаротравму», – йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий фото 1

У той же день російські війська обстріляли міста Часів Яр, Торецьк і село Серебрянка Бахмутського району, використовуючи ствольну артилерію. В результаті цих атак поранено трьох людей віком 22, 66 та 69 років.

Також у селищі Біленьке поблизу Краматорська під обстріл потрапили четверо цивільних. Серед поранених – чоловіки 34 та 41 року, а також 28-річна жінка та її 6-річний син.

У Костянтинівці 48-річний чоловік загинув під час руху автомобілем, коли по місту завдали удару авіаційні бомби (КАБ). Ще двоє мешканців – 22-річний чоловік і 31-річна жінка отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення рук.

Нагадаємо, розвідка повідомила, які населені пункти стануть наступною ціллю росіян після Вугледара.

Теги: обстріл прокуратура волонтер поранення Донецьк автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 липня РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Удар по «Охматдиту»: СБУ встановила маршрут ракети, яка атакувала лікарню
11 вересня, 16:43
Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб
Ексголова Дніпропетровської ОВА отримав підозру у справі ремонту доріг
13 вересня, 14:34
На Сумщині 49-річний електромонтер зазнав смертельного ураження струмом
На Сумщині окупанти атакували енергообʼєкт: є загиблий та поранені
14 вересня, 11:07
Hyundai Venue підготували до бездоріжжя
Hyundai представила недорогий кросовер для бездоріжжя (фото)
18 вересня, 21:13
23 вересня після 21:00 впродовж двох годин армія РФ завдавала авіаударів по Запоріжжю
Масований обстріл Запоріжжя: кількість поранених сягнула шести, серед них є діти (відео)
24 вересня, 08:58
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя, 26 вересня 2024 р.
Нічний обстріл Запоріжжя: є поранені, серед них дитина (фото)
26 вересня, 08:19
Українським біженцям треба подбати про автомобільні номери у Німеччині
Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто
30 вересня, 09:53
Задимлення у Сумах – наслідок загорання сухої рослинності внаслідок ворожої атаки
Задимленість у Сумах: влада назвала причину
3 жовтня, 09:48
Місцеві жителі розповідають, що перед загорянням чули «гучну бавовну»
У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
Сьогодні, 11:34

Події в Україні

Удар Росії по Костянтинівці знищив відділення «Укрпошти»
Удар Росії по Костянтинівці знищив відділення «Укрпошти»
Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий
Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий
«Азов» взяв у полон росіянина, підрозділ якого розстрілював українських полонених
«Азов» взяв у полон росіянина, підрозділ якого розстрілював українських полонених
Росія атакувала Костянтинівку: є загиблі
Росія атакувала Костянтинівку: є загиблі
РФ на дніпровських островах приховує втрати та відправляє у бій строковиків – АТЕШ
РФ на дніпровських островах приховує втрати та відправляє у бій строковиків – АТЕШ
Військовий назвав «найвигідніше» місце для заходу ворожих дронів з півночі
Військовий назвав «найвигідніше» місце для заходу ворожих дронів з півночі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
57K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
15K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7603
Армада шведських БТР вже на шляху до України: що відомо про Pbv 302

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 8 хвилин
Сьогодні, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Сьогодні, 18:11
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua