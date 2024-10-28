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Прикидався волонтером ООН. На Донеччині правоохоронці затримали російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прикидався волонтером ООН. На Донеччині правоохоронці затримали російського агента
Для пошуку координат ЗСУ російський агент об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку

Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак. Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром», – йдеться в повідомленні.

Окупанти завербували 34-річного місцевого волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН
Окупанти завербували 34-річного місцевого волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За матеріалами справи, для пошуку координат російський агент об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

«Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою Служби безпеки. Рашисти використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів», – зазначають правоохоронці.

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Листування волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН з кадровим співробітником ФСБ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності та затримали. Під час обшуків у представника ООН вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації зі співробітником ФСБ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці.

До слова, Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізували на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб РФ намагалася знищити об’єкти «Укрзалізниці» у прикордонні.

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Теги: ЗСУ Донеччина СБУ ООН російські агенти

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Кримінал

Прикидався волонтером ООН. На Донеччині правоохоронці затримали російського агента
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