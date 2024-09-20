Як військова і волонтерська спільноти відреагувала на переведення Безуглої з оборонного в міжнародний комітет

Безугла втратила крісло: Рада позбавила скандальну депутатку доступу до оборонних таємниць

Верховна Рада України проголосувала за виключення Мар’яни Безуглої зі складу комітету з питань національної безпеки та оборони та позбавлення її посади заступника голови цього комітету. За це рішення проголосувало 252 народних депутати.

Це рішення викликало схвальні відгуки в різних середовищах, дотичних до Сил оборони України. Наприклад, відомий волонтер та військовий Мирослав Гай схвалив це рішення, тільки зауважив, що її перехід до комітету закордонних справ викликає занепокоєння щодо долі міжнародної політики України.

Також військовий експерт Костянтин Николаєнко зазначив, що було б добре, якби Мар’яна Безугла не просто пішла з сектору оборони України, але й забрала з нього свого «улюбленця» Євгена Мойсюка, який відомий своїм «жуковським» ставленням до бійців та планування військових операцій в цілому.

Дотичні до Сектору оборони спеціалісти вітають рішення щодо позбавлення Мар’яни Безуглої доступу до інформації, яку вона отримувала на посаді в комітеті з питань національної безпеки. Проте було б дуже добре, якби Служба безпеки України вивчила її попередню діяльність, зокрема публікування чутливої для військової сфери інформації.

Також зазначимо, що Мар’яна Безугла увійшла в топ-5 лідерів зі згадування в російській пропаганді, стаючи джерелом для фейків та інформаційно-психологічних операцій.​​​​​​​​​​​​​​​​