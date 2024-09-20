Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як військова і волонтерська спільноти відреагувала на переведення Безуглої з оборонного в міжнародний комітет

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як військова і волонтерська спільноти відреагувала на переведення Безуглої з оборонного в міжнародний комітет
Мар’яна Безугла
фото з відкритих джерел

Безугла втратила крісло: Рада позбавила скандальну депутатку доступу до оборонних таємниць

Верховна Рада України проголосувала за виключення Мар’яни Безуглої зі складу комітету з питань національної безпеки та оборони та позбавлення її посади заступника голови цього комітету. За це рішення проголосувало 252 народних депутати.

Це рішення викликало схвальні відгуки в різних середовищах, дотичних до Сил оборони України. Наприклад, відомий волонтер та військовий Мирослав Гай схвалив це рішення, тільки зауважив, що її перехід до комітету закордонних справ викликає занепокоєння щодо долі міжнародної політики України.

Також військовий експерт Костянтин Николаєнко зазначив, що було б добре, якби Мар’яна Безугла не просто пішла з сектору оборони України, але й забрала з нього свого «улюбленця» Євгена Мойсюка, який відомий своїм «жуковським» ставленням до бійців та планування військових операцій в цілому.

Дотичні до Сектору оборони спеціалісти вітають рішення щодо позбавлення Мар’яни Безуглої доступу до інформації, яку вона отримувала на посаді в комітеті з питань національної безпеки. Проте було б дуже добре, якби Служба безпеки України вивчила її попередню діяльність, зокрема публікування чутливої для військової сфери інформації.

Також зазначимо, що Мар’яна Безугла увійшла в топ-5 лідерів зі згадування в російській пропаганді, стаючи джерелом для фейків та інформаційно-психологічних операцій.​​​​​​​​​​​​​​​​

Читайте також:

Теги: Верховна Рада волонтер Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий закон ставить перед Московською церквою вибір: об'єднуватися з ПЦУ, або йти у катакомби
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію? Тема дня
20 серпня, 21:31
Проєкт №11417 підтримав 301 депутат
Рада в першому читанні підтримала збільшення видатків на оборону
3 вересня, 13:54
Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції
Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції
4 вересня, 13:40
Рада підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Парламент відправив у відставку віцепрем'єрку Верещук
5 вересня, 12:12
Уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради
Дрони РФ намагалися атакувати будівлю Ради (фото)
7 вересня, 10:11
На Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) НАЕК «Енергоатом» планує добудову енергоблоків №3 і №4
Болгарія продовжила переговори щодо продажу російських ядерних реакторів Україні
13 вересня, 05:34
Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради підтримав для ухвалення у другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років
Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп
17 вересня, 16:42
Наслідки ворожого удару по Конотопу, 12 вересня 2024 р.
Голова Конотопа, атакованого Росією, звернувся до депутатів Верховної Ради
16 вересня, 12:52
Андрій Одарченко
Прокурор припустила, що обвинувачений у корупції нардеп Одарченко втік за кордон
18 вересня, 14:54

Політика

Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази
Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази
Як військова і волонтерська спільноти відреагувала на переведення Безуглої з оборонного в міжнародний комітет
Як військова і волонтерська спільноти відреагувала на переведення Безуглої з оборонного в міжнародний комітет
В яких органах влади найбільше зростуть зарплати (список)
В яких органах влади найбільше зростуть зарплати (список)
Нардеп розкрив імена потенційних майбутніх заступників Сибіги
Нардеп розкрив імена потенційних майбутніх заступників Сибіги
Зеленський змінив склад Cтавки
Зеленський змінив склад Cтавки
Глава Єврокомісії прибула із восьмим візитом до Києва: деталі
Глава Єврокомісії прибула із восьмим візитом до Києва: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
30K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
21K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8021
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
7781
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54
Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua