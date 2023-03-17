«Нова пошта» відкриває відділення в ще одній країні

У відділеннні можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг

«Нова пошта» відкриє перше відділення Nova Post у Вільнюсі, столиці та найбільшому місті Литви, у понеділок, 20 березня. Про це заявив співвласник «Нової пошти» В'ячеслав Климов на Саміті експортерів Forbes Ukraine.

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Дане відділення буде вантажним, у ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Адреса Nova Post у Вільнюсі: Nova Post буде знаходитись у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

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Нагадаємо, що нещодавно «Нова пошта» значно підвищила тарифи.

Зокрема, тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень. Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.

Крім того, клієнти «Нової пошти» тепер можуть відправляти не запаковані посилки з поштоматів, а кур’єри самостійно їх будуть пакувати. Послуга коштуватиме 15 гривень незалежно від розміру посилки.