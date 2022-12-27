«Нова пошта» змінює тарифи. За що доведеться платити більше

Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково

З 1 січня «Нова пошта» значно підвищує тарифи на доставку. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, Нова пошта з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасне та якісне доставлення під час війни», – зазначають в компанії.

Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.

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Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг – 50 грн (зараз 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (зараз 60 грн);

до 30 кг – 120 грн (зараз 80 грн).

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг – 70 грн (зараз 60 грн);

до 10 кг – 100 грн (зараз 80 грн);

до 30 кг – 140 грн (зараз 120 грн).

Крім того, встановлена, доплата за доставку/забір кур’єром:

для відправлень до 30 кг +35 грн до тарифу;

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг +100 грн до тарифу.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.

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Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» запустила новий проєкт – «Посилка в кредит».