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«Нова пошта» запустила нову послугу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Нова пошта» запустила нову послугу
фото ілюстративне

Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат – система автоматично все анулює

Клієнти «Нової пошти» тепер можуть відправляти не запаковані посилки з поштоматів, а кур’єри самостійно їх будуть пакувати. Послуга коштуватиме 15 гривень незалежно від розміру посилки. Про це повідомляють у компанії. 

Зазначається, що у вартість вже входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як-от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень.

Пакування документів взагалі безкоштовне. Послуга доступна при створенні електронної накладної у мобільному додатку «Нової пошти» для поштоматів по всій країні.

Що замовити таку послугу, необхідно:

  • створити електронну накладну для поштомату у додатку «Нової пошти»;
  • вказати тип відправлення;
  • активувати послугу «Пакування»;
  • обрати платника (відправника або отримувача);
  • розрахувати вартість;
  • завантажити незапаковану посилку у поштомат та закрити комірку.

Після того, як клієнт підтвердив завантаження посилки у поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення і направляє заявку кур’єру для забору відправлення. Далі кур'єр через спеціальний мобільний додаток для кур’єрів «Нової пошти» бачить, у яких комірках є незапаковані відправлення.

«Він підходить до поштомату зі спеціальною сумкою, у якій є необхідний набір для пакування: коробки різного розміру, пакети, наповнювач тощо. Кур’єр запаковує посилку на місці, роздруковує та клеїть маркування, не відходячи від поштомату, щоб унеможливити загублення посилок», – йдеться в повідомленні.

Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат – система автоматично все анулює.

Нагадаємо, що нещодавно «Нова пошта» значно підвищила тарифи.

Теги: Нова пошта тарифи пошта

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