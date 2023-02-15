«Нова пошта» запустила нову послугу

Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат – система автоматично все анулює

Клієнти «Нової пошти» тепер можуть відправляти не запаковані посилки з поштоматів, а кур’єри самостійно їх будуть пакувати. Послуга коштуватиме 15 гривень незалежно від розміру посилки. Про це повідомляють у компанії.

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Зазначається, що у вартість вже входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як-от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень.

Пакування документів взагалі безкоштовне. Послуга доступна при створенні електронної накладної у мобільному додатку «Нової пошти» для поштоматів по всій країні.

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Що замовити таку послугу, необхідно:

створити електронну накладну для поштомату у додатку «Нової пошти»;

вказати тип відправлення;

активувати послугу «Пакування»;

обрати платника (відправника або отримувача);

розрахувати вартість;

завантажити незапаковану посилку у поштомат та закрити комірку.

Після того, як клієнт підтвердив завантаження посилки у поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення і направляє заявку кур’єру для забору відправлення. Далі кур'єр через спеціальний мобільний додаток для кур’єрів «Нової пошти» бачить, у яких комірках є незапаковані відправлення.

«Він підходить до поштомату зі спеціальною сумкою, у якій є необхідний набір для пакування: коробки різного розміру, пакети, наповнювач тощо. Кур’єр запаковує посилку на місці, роздруковує та клеїть маркування, не відходячи від поштомату, щоб унеможливити загублення посилок», – йдеться в повідомленні.

Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат – система автоматично все анулює.

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Нагадаємо, що нещодавно «Нова пошта» значно підвищила тарифи.