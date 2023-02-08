«Нова пошта» оголосила про початок роботи у ще одній країні

Литва – одна з п'яти країн Європи, де «Нова пошта» планує почати роботу у 2023 році

«Нова пошта» оголосила про початок роботи у Литві. Перше відділення там відкриють у березні у Вільнюсі. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Це буде вантажне відділення, у якому можна буде відправляти та отримувати з України відправлення вагою до 1000 кг. Його адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Зазначається, що Литва – одна з п'яти країн Європи, де «Нова пошта» планує почати роботу у 2023 році. Інші – це Румунія, Німеччина, Латвія та Естонія.

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Нагадаємо, що Nove Post вже працює у Польщі.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» запустила новий проєкт – «Посилка в кредит».

Крім того, нещодавно «Нова пошта» значно підняла тарифи на доставку.

Зокрема, тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень. Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.