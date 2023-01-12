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Нова постанова про військовий облік: хто з жінок отримуватиме повістки у 2023 році

Альона Боженко
glavcom.ua
Нова постанова про військовий облік: хто з жінок отримуватиме повістки у 2023 році
Стати на військовий облік зобов’язані жінки, які мають медичну освіту
фото ілюстративне

На військовий облік наразі зобов’язані стати лише медикині і фармацевтки

На сьогодні, відповідно до постанови Кабміну, стати на військовий облік зобов’язані жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Про це у коментарі «Главкому» розповів юрист Андрій Новак.

За його словами наразі такі вимоги стосуються тих лікарів і фармацевтів, які ще навчаються в університетах.

«Здебільшого стосуються тих, хто ще навчається – лікарки і фармацевтки, які станом на 30 грудня 2022 року не стояли на військовому обліку, мають право не робити цього ще до 2026 року. Жінки, які освоїли дотичні професії, зазначені у 313 постанові Кабміну, можуть ставати на військовий облік за бажанням», – зазначив юрист.

Новак зауважив, що військовозобов’язаними вважаються й ті жінки, які отримали військово-облікові спеціальності, але ніколи за ними не працювали. Тож медикиням і фармацевткам тільки за освітою все одно доведеться стати на облік до 2026 року. 

«У постанові, крім перерахованого, змінився й період, протягом якого навчальні заклади сповіщають військкомати про випускниць-медикинь і фармацевток. Раніше навчальні заклади повинні були це робити за три місяці до завершення навчання. Тепер – за два. Відповідно до постанови, по завершенню навчання фармацевткам і медикиням видаватимуть тимчасове посвідчення військовозобов’язаної. З ним вони повинні будуть протягом семи днів прибути у військкомат для постановки на облік», – додав Новак.

Юрист зазначив, що за неявку у військкомат за повіткою військовозобов'язаних каратимуть гривнею.

«За неявку у військкомат за повісткою військовозобов’язані жінки, як і чоловіки, нестимуть адміністративну відповідальність – штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів громадян (510-850 грн)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше юрист Андрій Новак розповів «Главкому», що місцева влада муситиме сповіщати військовозобов’язаних про те, що вони повинні з’явитися у військкомат. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть обліковувати дані військовозобов’язаних і обмінюватися ними із соціальними центрами комплектування.

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Теги: місцева влада військомат штраф військові навчання жінка Андрій Новак

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