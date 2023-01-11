Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
Боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату, не варто
Місцева влада муситиме сповіщати військовозобов’язаних про те, що вони повинні з’явитися у військкомат. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть обліковувати дані військовозобов’язаних і обмінюватися ними із соціальними центрами комплектування. У коментарі «Главкому» юрист Андрій Новак дав роз'яснення, як це працюватиме.
Юрист зазначив, що, швидше за все, чоловіків будуть повідомляти про те, що вони мають прийти у військкомат, через ЗМІ.
«Оскільки порядок сповіщення військовозобов’язаних постановою не визначений, то, скоріш за все, оповіщення відбуватиметься у межах інформаційних кампаній у медіа. Також для юнаків, наприклад, можуть бути організовані школою походи у територіальні центри комплектування (військкомати). Але боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату чи влаштуватиме переслідування – не варто», – пояснює Андрій Новак.
Окрім того, в Україні повинен запрацювати Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, у який зможуть вносити зміни держоргани – не лише РАЦС (органи реєстрації актів цивільного стану), а й поліція та суди. У цьому ж реєстрі будуть вказані дані про здоров’я, склад сім’ї тощо. Подавати свої дані військкоматам військовозобов’язані зможуть через «Дію». Проте це не діятиме «у дві сторони» – через додаток повістки не надходитимуть.
«Єдиний реєстр військовозобов’язаних мав з’явитися ще у 2018 році, коли Кабмін видав наказ про його створення. Він дозволить швидко обмінюватися даними і вносити зміни. Наприклад, чому під час мобілізації прийшли повістки людям з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей чи рідним тих, хто загинув на війні? Тому що громадяни не приходили у військкомати, щоби оновлювати облікові дані, відповідно Центри комплектування володіли не всією інформацією. Зі створенням реєстру людям не доведеться ходити у військкомат кожного разу, коли змінюватиметься їхній сімейний стан, прописка або стан здоров’я тощо», – прокоментував Андрій Новак.
Нагадаємо, українки, котрі мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації до 2026 року – зміни стосуються тільки системи постановки на облік.
Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.
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