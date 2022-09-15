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Офіційно: Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Офіційно: Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок
Норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом
фото з відкритих джерел

Українки ще рік можуть не поспішати у воєнкомати 

Офіційно опубліковано наказ Міноборони про відстрочку обов'язкової постановки українок на облік Наказом №259 внесено поправки у наказ №35, згідно цього змінено дату «з жовтня 2022 року» на «з жовтня 2023 року». Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Офіційно: Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок фото 1

Нагадаємо, 6 вересня Міністерство оборони затвердило наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік, до 1 жовтня 2023 року.  Його було підписано міністром оборони.   

За даними Генштабу, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. 

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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Теги: Міноборони наказ

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