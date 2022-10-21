Військовий облік для жінок: Зеленський підписав закон

7 жовтня Рада ухвалила в цілому закон № 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних

Жінки можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

За даними парламенту, відповідний закон у п'ятницю, 21 жовтня, було повернено з підписом голови української держави.

Зазначимо, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною радою 7 жовтня. Згідно з документом, українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. У наказі зазначалось, що представниці цих сфер упродовж 2022 року повинні стати на облік військовозобов'язаних.