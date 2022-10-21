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Військовий облік для жінок: Зеленський підписав закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військовий облік для жінок: Зеленський підписав закон
7 жовтня Рада ухвалила в цілому закон № 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних
Фото: ukrmilitary.com

Жінки можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

За даними парламенту, відповідний закон у п'ятницю, 21 жовтня, було повернено з підписом голови української держави. 

Зазначимо, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною радою 7 жовтня. Згідно з документом, українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. У наказі зазначалось, що представниці цих сфер упродовж 2022 року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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Теги: Міноборони війна закон наказ жінка

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