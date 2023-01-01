Новий рік без снігового покриву: прогноз погоди на 1 січня

На Новий рік не варто очікувати снігу

Новий рік зайде в Україну по-весняному теплим та без снігового покриву

У неділю 1 січня в Україні стане ще тепліше, ніж в останній день попереднього року. Про це повідомляє сноптикиня Наталка Діденко.

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Так, у перший день 2023 року протягом дня очікується +7+14 градусів, у східній частині +5+9 градусів. Вітер південно-західний, помірний, до рвучкого. Переважатиме суха погода, лише в новорічну ніч на Чернігівщині та Сумщині, а вдень на Луганщині та Харківщині можливі невеликі опади.

У Києві 1 січня буде сухо. Вітер південно-західний, поривчастий. На Новий рік вночі близько +5 градусів, вдень +10+12 градусів.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.