Яскравий новорічний Маріуполь: у мережі опублікували щемні фото минулих років

На світлинах – усміхнені обличчя дітей та дорослих

Маріупольський фотограф Євген Сосновський опублікував на своїй сторінці у Facebook знімки Маріуполя у час новорічних свят.

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«Спогади про минуле з вірою у майбутнє. Маріуполь, 30 грудня 2018 року - 2 січня 2019 року», – ідеться у підписі до фото.

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На світлинах – усміхнені обличчя дітей та дорослих, святкова ілюмінація, ялинка, карусель.

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Нагадаємо, торік 19 грудня, на День святого Миколая, у Маріуполі біля драмтеатру впала новорічна ялинка. Про цей випадок у переддень новорічних свят згадали користувачі соцмереж. Дехто ще тоді прийняв це як недобрий та страшний знак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста.

Додамо, наразі у Маріуполі кількість окупантів в рази перевищує кількість місцевого населення.