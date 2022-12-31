Новорічна погода в Карпатах: фото засніженої гори Піп Іван

Сніговий покрив на горі Піп Іван лежить кілька останніх тижнів

Українські Карпати замело снігом. Температура повітря на високогір'ї 31 грудня – 3 градуси морозу. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Наголошується, що в останній день року в горах хмарно, трохи вітряно та туман.

«Станом на 09:00, 31.12.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західній, 14 м/с, температура повітря -3°С», – ідеться у повідомленні рятувальників.

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Загалом сніговий покрив на горі Піп Іван лежить кілька останніх тижнів.

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Нагадаємо, від 30 грудня до 1 січня утримується лавинна небезпека на високогiр’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Саме тому варто утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, передноворічний день буде по-весняному теплим. Так, 31 грудня в країні впродовж дня очікується +3+9 градусів, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині +1+4 градуси. У південній частині та західних областях +7+12 градусів. У нічні години в більшості областей України від 2 тепла до 3 морозу.

Раніше повідомлялося, що жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

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Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.