Опозиція у Раді може отримати три посади



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Наразі у партіях «Європейська солідарність» п’ятого президента України Петра Порошенка та «Голос» співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віцеспікера Ради.

Опозиціонери можуть обійняти посаду заступника голови парламенту, а також очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції

Опозиція у Верховній Раді може отримати три посади. Про це йшлося сьогодні, 9 серпня, під час засідання Підготовчої групи з новообраних депутатів.

Зазначалося, що опозиціонери можуть обійняти посаду заступника голови парламенту, а також очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції.

У партії «Слуга народу» пропонують новий комітет створити з комітету прав людини.

Наразі у партіях «Європейська солідарність» п’ятого президента України Петра Порошенка та «Голос» співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віцеспікера Ради.

Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Нагадаємо, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.