Опозиція у Раді може отримати три посади
Опозиціонери можуть обійняти посаду заступника голови парламенту, а також очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції
Опозиція у Верховній Раді може отримати три посади. Про це йшлося сьогодні, 9 серпня, під час засідання Підготовчої групи з новообраних депутатів.
Зазначалося, що опозиціонери можуть обійняти посаду заступника голови парламенту, а також очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції.
У партії «Слуга народу» пропонують новий комітет створити з комітету прав людини.
Наразі у партіях «Європейська солідарність» п’ятого президента України Петра Порошенка та «Голос» співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віцеспікера Ради.
Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.
Нагадаємо, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.