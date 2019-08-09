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    Суспільство

    Опозиція у Раді може отримати три посади

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    Наразі у партіях &laquo;Європейська солідарність&raquo; п&rsquo;ятого президента України Петра Порошенка та &laquo;Голос&raquo; співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віцеспікера Ради. - Опозиція у Раді може отримати три посади
    Наразі у партіях «Європейська солідарність» п’ятого президента України Петра Порошенка та «Голос» співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віцеспікера Ради.

    Опозиціонери можуть обійняти посаду заступника голови парламенту, а також очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції

    Опозиція у Верховній Раді може отримати три посади. Про це йшлося сьогодні, 9 серпня, під час засідання Підготовчої групи з новообраних депутатів.

    Зазначалося, що опозиціонери можуть обійняти посаду заступника голови парламенту, а також очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції.

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    У партії «Слуга народу» пропонують новий комітет створити з комітету прав людини.

    Наразі у партіях «Європейська солідарність» п’ятого президента України Петра Порошенка та «Голос» співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віцеспікера Ради.

    Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

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    Верховна Рада Європейська солідарність вибори партії опозиція партія Слуга народу партія Голос
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