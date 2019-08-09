У «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді



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Дмитро Разумков запропонував колегам з інших фракцій подумати над назвами та профілями комітетів

Голова партії «Слуга народу» запропонував обговорити зменшення кількості комітетів з 27 до 22 у понеділок, 12 серпня

Партія «Слуга народу» пропонує зменшити кількість парламентських комітетів з 27-ми до 22-х.

Про це йшлося на засідання підготовчої групи Верховної Ради 9 скликання.

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков зазначив, що на сьогодні у парламенті є 27 комітетів плюс комісія з приватизації.

«Ми пропонуємо зменшити до 22 комітетів плюс комісія з питань приватизації. Ми пропонуємо, ми надішлемо пропозиції (щодо назв та профілю комітетів – ред.) і будемо чекати від вас пропозицій, що пропонується обговорити на наступній зустрічі», - поінформував Разумков. Він запропонував колегам із інших політичних сил до понеділка обміркувати все і обговорити на підготовчій групі 12 серпня о 16:00.

Ірина Геращенко пообіцяла, що «Європейська справедливість» надасть свої пропозиції, а також попросила особливий статус для євроінтеграційного комітету.

Крім того, народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.

«Якщо будемо бачити, що виникають труднощі, в подальшому повернемося до цього питання», – запропонував Разумков перед голосуванням за це питання.

Розподіл у комітетах, на думку Разумкова, повинен бути за квотним принципом.

«Оскільки наших колег у Верховній Раді, за нашими підрахунками, 60%, то ми будемо пропонувати, що від нашої політичної сили буде або голова, або перший заступник, або секретар – оскільки вони за регламентом не можуть бути представниками однієї політичної сили. І також ми будемо пропонувати в якості заступників голів комітетів своїх колег, але зі збереженням пропорційного принципу», – сказав він.

Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.