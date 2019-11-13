Обладміністрація Херсонщини шукає керівника служби щастя
Керівник Служби щастя має бути креативною людиною, яка хоче робити людей щасливішими
Херсонська ОДА шукає керівника служби щастя і поліпшення якості життя, повідомив 13 листопада в Facebook голова обласної адміністрації Юрій Гусєв.
«Шукаємо в команду керівника Служби щастя Херсонської ОДА», - повідомив Гусєв.
Він зазначив, що керівник Служби щастя має бути креативною людиною, яка хоче робити людей щасливішими, шукати для цього шляхи, пропонувати ідеї проектів, а також бути готовим реалізовувати такі проекти.
Голова ОДА не заперечує, що доведеться багато працювати, але це буде цікаво.
У розпорядженні голови ОДА від 24 жовтня, оприлюдненому на сайті Херсонської ОДА, йдеться: «Утворити з 28 жовтня 2019 року структурні підрозділи обласної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права: ...службу щастя і поліпшення якості життя Херсонської обласної державної адміністрації зі штатною чисельністю 7 одиниць».