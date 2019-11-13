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    Суспільство

    Обладміністрація Херсонщини шукає керівника служби щастя

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    <span>Цікаву вакансію може зайняти креативна людина</span> - Обладміністрація Херсонщини шукає керівника служби щастя
    Цікаву вакансію може зайняти креативна людина

    Керівник Служби щастя має бути креативною людиною, яка хоче робити людей щасливішими

    Херсонська ОДА шукає керівника служби щастя і поліпшення якості життя, повідомив 13 листопада в Facebook голова обласної адміністрації Юрій Гусєв.

    «Шукаємо в команду керівника Служби щастя Херсонської ОДА», - повідомив Гусєв.

    Він зазначив, що керівник Служби щастя має бути креативною людиною, яка хоче робити людей щасливішими, шукати для цього шляхи, пропонувати ідеї проектів, а також бути готовим реалізовувати такі проекти.

    Голова ОДА не заперечує, що доведеться багато працювати, але це буде цікаво.

    У розпорядженні голови ОДА від 24 жовтня, оприлюдненому на сайті Херсонської ОДА, йдеться: «Утворити з 28 жовтня 2019 року структурні підрозділи обласної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права: ...службу щастя і поліпшення якості життя Херсонської обласної державної адміністрації зі штатною чисельністю 7 одиниць».

     

    державна служба соціум Херсонщина чиновник Юрій Гусєв
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