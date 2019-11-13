Обладміністрація Херсонщини шукає керівника служби щастя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цікаву вакансію може зайняти креативна людина

Керівник Служби щастя має бути креативною людиною, яка хоче робити людей щасливішими

Херсонська ОДА шукає керівника служби щастя і поліпшення якості життя, повідомив 13 листопада в Facebook голова обласної адміністрації Юрій Гусєв.

«Шукаємо в команду керівника Служби щастя Херсонської ОДА», - повідомив Гусєв.

Він зазначив, що керівник Служби щастя має бути креативною людиною, яка хоче робити людей щасливішими, шукати для цього шляхи, пропонувати ідеї проектів, а також бути готовим реалізовувати такі проекти.

Голова ОДА не заперечує, що доведеться багато працювати, але це буде цікаво.

У розпорядженні голови ОДА від 24 жовтня, оприлюдненому на сайті Херсонської ОДА, йдеться: «Утворити з 28 жовтня 2019 року структурні підрозділи обласної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права: ...службу щастя і поліпшення якості життя Херсонської обласної державної адміністрації зі штатною чисельністю 7 одиниць».