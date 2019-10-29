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    Думки вголос

    Чи мають нардепи від Херсонщини власну думку щодо ситуації в Україні?

    • Павло Подобєд

      Історик

    • Розсилка
    Чи мають нардепи від Херсонщини власну думку щодо ситуації в Україні?

    У соцмережах депутатів лише привітання зі святами і репостити якихось картинок...

    Сьогодні перед Україною стоять екзистенційні виклики. До чого призведе загравання Зеленського із Путіним (спроба за всяку ціну випросити зустріч із російським диктатором)? Яка доля чекає на лояльних до України мешканців Золотого та інших населених пунктів, які після відведення української армії опиняться у «сірій зоні»? Які наслідки матимете відверта конфронтація нової влади із ветеранами і проукраїнською частиною суспільства? Питань багато.

    Розведення військ, «формула Штайнмаєра» і вибори в ОРДЛО, законопроект про подвійне громадянство, фінансування армії, виступ депутата від СН Євгена Шевченка на російському телебаченні і т.д.

    Що про це думають мої земляки - народні депутати від Херсонщини?

    Чи є у них бодай якась позиція по цих ключових питаннях?

    Заходжу на сторінки таких мажоритарників як Павло Павліш, Вікторія Вагнєр, Ігор Колихаєв, Володимир Іванов, Олексій Ковальов... нічого!

    Привітання зі святами, репостити якихось картинок...

    Розумію, що кожен з них обрав для себе певну ділянку роботи. Однак чи може нардеп не мати власної позиції щодо відведення української армії від лінії зіткнення? Ні. Тоді це не нардеп.

    Люди, у Вас є власна позиція з ключових для існування держави питань? Адже ваші привітання з днем міста - те, що цікавить мене найменше.

    Джерело: блог Павла Подобєда

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада депутат Херсонщина Херсон Ігор Колихаєв формула Штайнмаєра
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