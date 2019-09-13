Кличко вивів формулу щастя



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Виступ столичного голови Віталія Кличка на форумі YES «Щастя зараз. Нові підходи для світу у кризі»

Мер Віталій Кличко виступив на відкритті щорічної зустрічі YES у Києві

Щастя - висококласно виконувати свою роботу. Щастя – це змінювати своє місто і свою державу та гідно долати виклики і отримувати результат. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на відкритті щорічної зустрічі YES у Києві. Цьогорічний форум присвячений темі державного управління заради щастя.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Тема дуже важлива, оскільки щастя прагнуть всі. Як влада може зробити людей щасливими? Створити одну з головних передумов – комфортне життя для своїх громадян. Це - і високі соціальні стандарти, і розвинута інфраструктура, сучасний транспорт, якісна освіта та медицина. Це також і умови праці та гідна винагорода за неї. Якщо говорити на прикладі Києва, це напрямки, на яких сфокусовані зусилля столичної влади, і куди ми спрямовуємо основні кошти», - підкреслив Кличко.

За словами мера Києва, не менш важливим чинником відчуття щастя є якість відпочинку людей - як вони проводять дозвілля з родиною, чи займаються спортом і які умови для цього створені. Він зауважив, що в Києві цьому напрямку приділяють велику увагу. Столична влада оновлює і створює нові парки та зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, стадіони, громадські простори та нові привабливі локації.

«Тут багато іноземних гостей. Тому хвилинка реклами від мера, - пожартував Кличко. - Всі були на пішохідно-велосипедному мосту? Сходіть! А також пройдіться до нових сходів від Андріївської церкви, прогуляйтеся на Алеї художників і в парку «Володимирська гірка»», – звернувся до гостей столиці мер Києва.

Кличко зазначив, що дієздатність та ефективність владних структур, насамперед, залежить від професіоналізму людей, які працюють у владі. Та дотримання законності усіма без виключення громадянами і любові до справи, яку ти робиш, любові до своєї країни.

«Коли є ці складові, мабуть, і можна говорити про щастя. Щастя – висококласно виконувати свою роботу. Щастя – змінювати своє місто і свою державу, гідно долати виклики і отримувати результат», - додав він.

Віталій Кличко переконаний, якщо управлінці на всіх рівнях державної влади керуватимуться такими принципами, в Україні громадяни будуть щасливими.

«Не можна зробити світ яскравим і надійним брудними руками і з брудними думками. Я в цьому переконаний. Тому сказав би так: порядна, працьовита і професійна влада – задоволені і щасливі громадяни. Я вважаю, що Україна гідна такої формули! І нам треба далі, усім разом, працювати над її втіленням. Зокрема, і за підтримки наших іноземних партнерів і друзів, яким я хочу подякувати за допомогу та їх віру в Україну», - підкреслив мер Києва.

16-а щорічна зустріч YES «Щастя зараз. Нові підходи для світу у кризі» збере понад 400 впливових політиків, дипломатів, бізнесменів та громадських діячів і експертів з 26 країн світу. Форум присвячений темі державного управління заради щастя, зокрема аналізу основних сучасних проблем, пов'язаних із цим.

Особливу увагу буде приділено ключовим глобальним викликам і пошуку шляхів до їхнього вирішення за допомогою державного управління заради щастя. На зустрічі YES також представлять результати нового всесвітнього дослідження на тему щастя та державного управління.

Також на конференції обговорять теми, актуальні для України після президентських і парламентських виборів: які основні завдання стоять перед новим керівництвом, які пропонуються шляхи їх реалізації, і хто саме цим буде займатися.