На Херсонщині масово гине риба в Дніпрі



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У Херсонській області помітили масовий мор риби

Фотографію річки, заповненої мертвою рибою, опублікував голова Херсонської ОДА

Неподалік від піщаного кар'єру Херсонського морського торгового порту в Дніпрі зафіксували масовий мор риби. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв у понеділок, 4 листопада.

Він доручив своєму заступнику Сергію Козирю, Департаменту екології Херсонської ОДА, а також природоохоронним та правоохоронним органам області терміново розібратися в ситуації.

Голова ОДА зазначив, що винні в морі риби будуть притягнуті до відповідальності для запобігання подібних ситуацій в майбутньому.

Нагадаємо, що минулого тижня стартувала заборона на вилов риби у зимувальних ямах.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу, за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад, за судака звичайного доведеться сплатити 510 грн, сома — 425 грн, щуку — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста — 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася сріблястого – 17 грн тощо.