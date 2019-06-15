Один з розробників нового правопису розказав, як могли б українізувати «хокей» та «футбол»
Футбол пропонували називати копанкою, а баскетбол – кошиківкою
Заступник міністра освіти і науки України, співголова Комісії з питань правопису Максим Стріха в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, що деякі філологи пропонували замість запозичених слів «хокей» та «футбол» запровадити питомі назви українських цих спортивних змагань.
За словами Стріхи, футбол пропонували називати копанкою, а баскетбол – кошиківкою.
«Ми ж провели безпрецедентно широке громадське обговорення. Було приблизно 600 листів, 3000 пропозицій. Частина з них стосувалася словотвору, але всі в комісії погодилися, що ці введення не функціонуватимуть», - зазначив Стріха.
Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.
Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.
До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.