Один з розробників нового правопису розказав, як могли б українізувати «хокей» та «футбол»



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У Комісії погодилися, що українці не вживатимуть слово копанка замість футбол, а замість баскетбола - кошиківка

Футбол пропонували називати копанкою, а баскетбол – кошиківкою

Заступник міністра освіти і науки України, співголова Комісії з питань правопису Максим Стріха в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, що деякі філологи пропонували замість запозичених слів «хокей» та «футбол» запровадити питомі назви українських цих спортивних змагань.

За словами Стріхи, футбол пропонували називати копанкою, а баскетбол – кошиківкою.

«Ми ж провели безпрецедентно широке громадське обговорення. Було приблизно 600 листів, 3000 пропозицій. Частина з них стосувалася словотвору, але всі в комісії погодилися, що ці введення не функціонуватимуть», - зазначив Стріха.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

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