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    Суспільство

    Один з розробників нового правопису розказав, як могли б українізувати «хокей» та «футбол»

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    У Комісії погодилися, що українці не вживатимуть слово копанка замість футбол, а замість баскетбола - кошиківка - Один з розробників нового правопису розказав, як могли б українізувати «хокей» та «футбол»
    У Комісії погодилися, що українці не вживатимуть слово копанка замість футбол, а замість баскетбола - кошиківка

    Футбол пропонували називати копанкою, а баскетбол – кошиківкою

    Заступник міністра освіти і науки України, співголова Комісії з питань правопису Максим Стріха в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, що деякі філологи пропонували замість запозичених слів «хокей» та «футбол» запровадити питомі назви українських цих спортивних змагань.

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    За словами Стріхи, футбол пропонували називати копанкою, а  баскетбол – кошиківкою.

    «Ми ж провели безпрецедентно широке громадське обговорення. Було приблизно 600 листів, 3000 пропозицій. Частина з них стосувалася словотвору, але всі в комісії погодилися, що ці введення не функціонуватимуть», - зазначив Стріха.

    Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. 

    Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

    До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

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