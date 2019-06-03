Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі документ



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МОН радить застосовувати нові норми і правила у всіх сферах суспільного життя

Міністерство освіти і науки України опублікувало фінальний текст нової редакції Українського правопису. Про це йдеться на сайті відомства.

У відомстві радять застосовувати нові норми і правила у всіх сферах суспільного життя з моменту опублікування нової редакції правопису.

З документом можна також ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що сьогодні набудуть чинності зміни в правописі. Міністерство освіти просить громадян вже використовувати нову редакцію українського правопису.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. На сайті Міністерства освіти та науки остаточна версія змін ще не була опублікована. Там був тільки проект нового правопису, який люди помилково сприйняли як те, що ухвалив уряд.

Повний текст нової редакції «Українського правопису» з’явився тільки 24 травня на сайті Інституту мовознавства ім. Потебні НАНУ. Але він не може вважатися офіційним документом.

В Міносвіти зазначають, що у серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тис. пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів влади, окремих громадян. При цьому не повідомляється, скільки з них були враховані.

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