«Одягайтеся, ніби зібрались у полярну експедицію». Українців чекає дуже холодна ніч

Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода

Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою. Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

У ніч на четвер стовпчики термометрів опустяться до -11-19 градусів, на півночі та північному сході місцями до -18-24 градусів.

Завтра вдень температура повітря становитиме в більшості областей -4-9 градусів.

У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

«До речі, це потепління вже вдень 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України. Так що готуйте голови і гардероб до цих потужних температурних стрибків», – пише Діденко.

фото: facebook.com/tala.didenko

Вітер завтра втримається північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового.

«Це – вкрай некомфортно за такої низької температури повітря. Тому залиште тимчасово елегантні пальто, взуття і кепочки - одягайтеся, ніби зібрались у полярну експедицію», – попереджає синоптикиня.

Невеликий сніг 13-го січня можливий лише в Карпатах, місцями на півночі та в центрі.

Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода.

У Києві завтра буде дуже холодно – вночі -15-19 градусів, вдень у четвер температура повітря підвищиться до -2-4 градусів.

«Сильний вітер істотно посилюватиме відчуття холоду. На Маланки у столиці є ймовірність невеликого снігу. На дорогах ожеледиця. На Василя, 14-го січня, потепління в Києві попрямує до відлиги. Але поки що готуємося фіксувати кусючі градуси та якнайтепліше одягатися!», – попередила Діденко.

Як раніше повідомлялося, в Україні у середу, 12 січня, у більшості регіонів очікується хмарна з проясненнями та морозна погода. Температура повітря вдень триматиметься в межах -15...-2 градусів, а вночі опуститься до -16.

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