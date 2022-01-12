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    Рятувальники попереджають водіїв про слизькі дороги

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    На дорогах країни, крім південної частини, 12 січня ожеледиця - Рятувальники попереджають водіїв про слизькі дороги
    На дорогах країни, крім південної частини, 12 січня ожеледиця
    фото: glavcom.ua

    У ДСНС оголосили «жовтий» рівень небезпеки наа дорогах

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на дорогах України.

    «За даними Укргідрометцентру, 12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). На Київщині та у столиці 12 січня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

    Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях, застерігає ДСНС.

    12 січня в Україні переважатиме суха погода з температурою протягом доби 10-15° морозу.

    Нагадаємо, в Україну йдуть «тріскучі» морози.

    Також рятувальники і медики оприлюднили поради щодо Водохреще. Вони розповіли, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти.

    Крім того, рятувальники нагадують українцям про правила безпеки, яких треба дотримуватись у зимовий період. Адже останнім часом почастішали нещасні випадки на водоймах.

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    Теги: державна служба ДСНС дороги рятувальники снігопад правила безпеки
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    Рятувальники попереджають водіїв про слизькі дороги