Рятувальники попереджають водіїв про слизькі дороги

На дорогах країни, крім південної частини, 12 січня ожеледиця

На дорогах країни, крім південної частини, 12 січня ожеледиця

У ДСНС оголосили «жовтий» рівень небезпеки наа дорогах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на дорогах України.

«За даними Укргідрометцентру, 12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). На Київщині та у столиці 12 січня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях, застерігає ДСНС.

12 січня в Україні переважатиме суха погода з температурою протягом доби 10-15° морозу.

Нагадаємо, в Україну йдуть «тріскучі» морози.

Також рятувальники і медики оприлюднили поради щодо Водохреще. Вони розповіли, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти.

Крім того, рятувальники нагадують українцям про правила безпеки, яких треба дотримуватись у зимовий період. Адже останнім часом почастішали нещасні випадки на водоймах.

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