  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Глобальне потепління. Метеоролог назвала позитивні наслідки для України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потепління також вплине на урожай озимих культур - Глобальне потепління. Метеоролог назвала позитивні наслідки для України
    Потепління також вплине на урожай озимих культур
    фото: glavcom.ua

    «Температурний режим сприятливий для сільського господарства»

    Достатня кількість вологи при сучасних тенденціях до підвищення температури повинна позитивно вплинути на врожай і відповідно на сільське господарство загалом. Кліматологиня Віра Бабалух в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що саме такі умови забезпечили минулого року рекордний врожай.

    «Погодні умови, дійсно, були надзвичайно сприятливими, особливо для польових культур, зернових, озимої пшениці. Було достатньо опадів як в посівний період, так і протягом усього періоду вегетації, та й температура повітря сприяла вирощуванню і дозріванню озимих культур», – розповідає кліматологиня.

    На думку Балабух, нові погодні умови сприятливі також для вирощування ячменю та вівса. Такі південні культури, як соняшник та кукурудза, тепер успішно вирощуються вже і на півночі України та в Білорусі.

    Яким буде урожай цього року залежить якраз від опадів взимку та навесні. «Попереду у нас ще два місяці зими. Звісно, снігопади ще спостерігатимуться в Україні і не виключено, що можуть бути досить інтенсивними, особливо при виході південних циклонів. Але опади взимку для нас дуже потрібні, оскільки вони можуть суттєво поповнити запас вологи в ґрунтах, водоймах», – наголошує вона.

    Бабалух підсумувала, що за достатньої кількості вологи при сучасних тенденціях до підвищення температури, зростання тривалості і теплозабезпеченості можна отримати гарний врожай.

    Кліматологиня також назвала стихійні лиха, які загрожують Україні. За її словами, зростає кількість конвективних явищ – гроз, шквалів, граду, злив. Все частіше виникають посухи і тривалість їх також збільшується. Зростає також кількість екстремальних явищ, пов’язаних з температурою – спекотних днів та тропічних ночей, заморозків.

    Нагадаємо, що у грудні 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 3,865 млн тонн зернових вантажів, що на 15,8% більше, ніж у грудні 2020 року. Цей показник став рекордним за останні 11 років, тим не менш ціна на хліб збільшилась.

    Читайте також інтерв'ю: Енергетична криза. Гідрометцентр пояснює, чи врятує Україну погода
    Теги: прогноз погоди стихійні лиха клімат Укрзалізниця урожай повітря негода хліб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глобальне потепління. Метеоролог назвала позитивні наслідки для України