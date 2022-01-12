Глобальне потепління. Метеоролог назвала позитивні наслідки для України

«Температурний режим сприятливий для сільського господарства»

Достатня кількість вологи при сучасних тенденціях до підвищення температури повинна позитивно вплинути на врожай і відповідно на сільське господарство загалом. Кліматологиня Віра Бабалух в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що саме такі умови забезпечили минулого року рекордний врожай.

«Погодні умови, дійсно, були надзвичайно сприятливими, особливо для польових культур, зернових, озимої пшениці. Було достатньо опадів як в посівний період, так і протягом усього періоду вегетації, та й температура повітря сприяла вирощуванню і дозріванню озимих культур», – розповідає кліматологиня.

На думку Балабух, нові погодні умови сприятливі також для вирощування ячменю та вівса. Такі південні культури, як соняшник та кукурудза, тепер успішно вирощуються вже і на півночі України та в Білорусі.

Яким буде урожай цього року залежить якраз від опадів взимку та навесні. «Попереду у нас ще два місяці зими. Звісно, снігопади ще спостерігатимуться в Україні і не виключено, що можуть бути досить інтенсивними, особливо при виході південних циклонів. Але опади взимку для нас дуже потрібні, оскільки вони можуть суттєво поповнити запас вологи в ґрунтах, водоймах», – наголошує вона.

Бабалух підсумувала, що за достатньої кількості вологи при сучасних тенденціях до підвищення температури, зростання тривалості і теплозабезпеченості можна отримати гарний врожай.

Кліматологиня також назвала стихійні лиха, які загрожують Україні. За її словами, зростає кількість конвективних явищ – гроз, шквалів, граду, злив. Все частіше виникають посухи і тривалість їх також збільшується. Зростає також кількість екстремальних явищ, пов’язаних з температурою – спекотних днів та тропічних ночей, заморозків.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 3,865 млн тонн зернових вантажів, що на 15,8% більше, ніж у грудні 2020 року. Цей показник став рекордним за останні 11 років, тим не менш ціна на хліб збільшилась.