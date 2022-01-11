Водохреще. Як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти

Жителі Києва традиційно влаштовують купання на Водохреще у Дніпрі в Гідропарку

Медики нагадують, що долучатися до хрещенських купань можна лише цілком здоровим людям

В Україні 19 січня відзначається Водохреще. На ополонках цього дня працюватимуть рятувальники. У ДСНС України нагадали, як безпечно пірнати в ополонку та не отримати переохолодження.

Рятувальники рекомендують занурюватися та купатися в спеціально обладнаних місцях біля берега. Це має бути під наглядом рятувальників та медичних працівників.

«Перед купанням необхідно розігріти тіло. Занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього не радять довго перебувати в ополонці, щоб уникнути загального переохолодження організму.

Якщо з вами на Водохрещі перебуває дитина, рятувальники нагадують, що необхідно слідкувати за нею під час занурення в ополонку.

«Після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг. Для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару», – додали у службі.

У ДСНС нагадують, що у разі небезпеки потрібно телефонувати «101».

Також Центр громадського здоров'я закликав завчасно готуватися до хрещенських купань та дав низку порад щодо того, як зробити це правильно, а також пірнати без шкоди для організму.

Центр пояснив, як правильно готуватися до купання та пірнати:

Варто знайти спеціально обладнані для купання місця із перевіреним дном. Необхідно зробити зарядку перед тим, як зайти у воду. Необхідно зняти металеві прикраси , оскільки метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. Наприклад, кільця сповільнюють рух крові в пальцях, а отже, вони швидше замерзнуть. Не слід пірнати у воду одразу ж із головою — це може призвести до різкого охолодження організму. Натомість потрібно робити це поступово: намочити обличчя, груди, живіт та спину, а вже потім зануритися по шию. Перебувати у воді можна не довше 3-5 секунд . Після купання потрібно добре розтертися рушником , якомога швидше змінити мокрий одяг на сухий, аби зменшити холодове навантаження. Слід добре продумати, що вдягнути, аби зробити це швидко й пальці рук не оніміли: теплий одяг має бути з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття — без шнурівок. Не слід залишати відкритими кінцівки та голову : через долоні та оголену голову втрачається чимало тепла й можна захворіти. Слід рухатися , щоб не замерзнути. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обійматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг і запобігти замерзанню. Варто взяти із собою термос із чаєм . Не слід пірнати після вживання алкоголю , адже він створює лише ілюзію тепла і натомість призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до холоду.

У відомстві додали, що долучатися до хрещенських купань можна лише цілком здоровим людям. Крім того, не слід купатися вагітним жінкам, а також дітям до 6 років. За старшими дітьми слід пильно стежити дорослим.

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