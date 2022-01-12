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    До -15 градусів: прогноз погоди в Україні на 12 січня

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    Стовпчики термометрів вдень покажуть -9...-15 градусів - До -15 градусів: прогноз погоди в Україні на 12 січня
    Стовпчики термометрів вдень покажуть -9...-15 градусів
    фото з відкритих джерел

    У всіх регіонах опадів не очікується

    В Україні у середу, 12 січня, у більшості регіонів очікується хмарна з проясненнями та морозна погода. Температура повітря вдень триматиметься в межах -15...-2 градусів, а вночі опуститься до -16. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вдень температура повітря опуститься до -3...-11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -9...-16.

    У Центрі і на Півночі буде переважно сонячна погода. Опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень покажуть -9...-15 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -16.

    На Сході України вдень прогнозують від -5 до -13 градусів. Вночі буде -6...-15.

    На Півдні денна температура становитиме -2...-6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3...-9.

    У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -13...-15. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -13...-15 градусів.

    Нагадаємо, в Україну йдуть «тріскучі» морози.

    Також синоптики попередили українців про небезпеку.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    До -15 градусів: прогноз погоди в Україні на 12 січня