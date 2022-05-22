Оголошено жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 22 травня

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

В неділю, 22 травня погода продовжить суттєво погіршуватися. По всій території України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє

«22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності (жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Синоптики просять людей не ходити в парки та перепаркувати авто подалі від дерев.

На Заході країни суттєво похолодає – температура повітря коливатиметься здебільшого в межах +14...+18 градусів. Істотних опадів синоптики не прогнозують, однак попереджають про можливі грози. Крім того, у всіх областях регіону, крім Закарпаття, синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку.

На Півночі також буде дещо прохолодніше, ніж сьогодні – температура повітря становитиме +13...+16 градусів. Удень та вночі прогнозують дощі, а подекуди можливі й грози.

У центральних та східних регіонах країни температура повітря теж знизиться й коливатиметься у межах +15...+20 градусів. Також можливі грози. Крім того, у Вінницькій та Черкаській областях оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки.

За даними синоптиків, можливі грози оминуть південь. Там повітря не сильно зміниться у порівнянні з минулим днем і становитиме +21...+23 градуси. Однак в Одеській та Миколаївській областях так само оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки.

У Києві температура повітря становитиме +13...+15 градусів. Також можливі сильні вітри. Удень синоптики прогнозують дощі, а вночі істотних опадів не передбачають.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.