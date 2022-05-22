  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Оголошено жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 22 травня

    В Україні оголошено штормове попередження - Оголошено жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 22 травня
    В Україні оголошено штормове попередження

    Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

    В неділю, 22 травня погода продовжить суттєво погіршуватися. По всій території України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності (жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Синоптики просять людей не ходити в парки та перепаркувати авто подалі від дерев.

    На Заході країни суттєво похолодає – температура повітря коливатиметься здебільшого в межах +14...+18 градусів. Істотних опадів синоптики не прогнозують, однак попереджають про можливі грози. Крім того, у всіх областях регіону, крім Закарпаття, синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку.

    На Півночі також буде дещо прохолодніше, ніж сьогодні – температура повітря становитиме +13...+16 градусів. Удень та вночі прогнозують дощі, а подекуди можливі й грози.

    У центральних та східних регіонах країни температура повітря теж знизиться й коливатиметься у межах +15...+20 градусів. Також можливі грози. Крім того, у Вінницькій та Черкаській областях оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки.

    За даними синоптиків, можливі грози оминуть південь. Там повітря не сильно зміниться у порівнянні з минулим днем і становитиме +21...+23 градуси. Однак в Одеській та Миколаївській областях так само оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки.

    У Києві температура повітря становитиме +13...+15 градусів. Також можливі сильні вітри. Удень синоптики прогнозують дощі, а вночі істотних опадів не передбачають.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди Закарпаття війна Укргідрометцентр Україна повітря окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оголошено жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 22 травня