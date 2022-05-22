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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний поїзд на 22 травня

    Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні - «Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний поїзд на 22 травня
    Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні
    фото з відкритих джерел

    Час відправлення може змінюватись

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 22 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Евакуаційний поїзд на 22 травня:

    • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

    В «Укрзалізниці» зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за інформацією на сайті компанії.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

    Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.


    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний поїзд на 22 травня