22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю

Сьогодні, 22 травня, у світі відзначають День Шерлока Холмса, Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів, а віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.

День Шерлока Холмса

Кожного року 22 травня відзначається День Шерлока Холмса. Дата святкування обрана на честь дня народження автора, який створив образ відомого на усю планету детектива – Артура Конан Дойла. Легендарний письменник народився саме цього дня у 1859 році.

Загалом 56 розповідей та 4 повісті зображують нам життя Холмса та його вірного друга й помічника – доктора Джона Ватсона. Твори про детектива набули статусу класики детективного жанру. Прототипом Шерлока Холмса став талановитий хірург на ім’я Джозеф Белл: він неймовірно швидко й точно ставив діагнози, а також дізнавався про рід занять та минуле пацієнтів. Образ Холмса потрапив у книгу рекордів Гіннесса як герой з найбільшою кількістю екранізацій.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Щороку 22 травня увесь світ відзначає Міжнародний День біорізноманіття – це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації.

20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).

Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн. описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше.

Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.

Всесвітній день готів

Щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури – Всесвітній день готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.

Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язуютьвстановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.

Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая

«В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи (19 грудня) не буває тепла ніколи», – каже народне прислів’я. Сьогоднішнє свято – одне з найпопулярніших у народі. Встановлене з нагоди перенесення в 1087 р. мощів святого Миколи Чудотворця з лікійського міста Мири в Малій Азії до італійського міста Бара.

На цій події був присутній невідомий українець, як припускають, переяславський єпископ Єфрем, який і запровадив у нас відзначення цього дня.

Святий Микола народився у 260 р. в місті Патарах у Малій Азії. Був архієпископом Мира, брав участь у І Вселенському соборі. В сказаннях про його життя говориться, що він міг зціляти сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами. Помер у 343 р.

Що можна робити:

Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров’я.

Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.

Від цього дня починали стригти овець і сіяти гречку, тож склалася приповідка: До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!

Що не можна робити сьогодні:

Не можна сваритися і ображатися

Не варто витрачати багато грошей

Не рекомендують байдикувати

Не можна стригтися на Миколая Чудотворця. У цей день була заборона брати до рук ножиці.

На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.

Народні прикмети:

Якщо ллє дощ, урожай буде багатим

Якщо квакають жаби, добре вродить овес

Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку.

Іменинники сьогодні:

Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.