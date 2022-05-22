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    Блінкен потролив Путіна рядком з пісні Тейлор Свіфт (відео)

    Блінкен пожартував про відносини з Росією реплікою з пісні Тейлор Свіфт - Блінкен потролив Путіна рядком з пісні Тейлор Свіфт (відео)
    Блінкен пожартував про відносини з Росією реплікою з пісні Тейлор Свіфт
    фото: Brendan Smialowski/Pool via Reuters

    Держсекретар США зазначив, що така промова раніше була б «недипломатичною і вражаючою»

    Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи перед випускниками Джорджтаунського університету, натякнув на те, що нинішня влада Сполучених Штатів не планує налагоджувати відносини з керівництвом Росії. Про це повідомляє Financial Post.

    Відзначивши, що поп-зірка Тейлор Свіфт цього тижня розмовляла з випускниками Нью-Йоркського університету, Блінкен пожартував у суботу, що його співробітники відмовляють його присвятити Володимиру Путіну приспів пісні Тейлор Свіфт.

    «Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала (співачка) Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити (пісню Тейлор Свіфт) We Are Never Ever Getting Back Together («Ми ніколи більше не будемо разом») президенту (Російської Федерації Володимиру) Путіну, – пожартував Блінкен.

    Крім того, він зазначив, що така промова раніше була б «недипломатичною і вражаючою».

    До слова, посольство США в Україні опублікувало картину Іллі Рєпіна «Запорожці», помістивши туди американського президента Джо Байдена.

    Теги: росія окупанти США війна путін Україна співачка окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Блінкен потролив Путіна рядком з пісні Тейлор Свіфт (відео)