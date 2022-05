Блінкен потролив Путіна рядком з пісні Тейлор Свіфт (відео)

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи перед випускниками Джорджтаунського університету, натякнув на те, що нинішня влада Сполучених Штатів не планує налагоджувати відносини з керівництвом Росії. Про це повідомляє Financial Post.

Відзначивши, що поп-зірка Тейлор Свіфт цього тижня розмовляла з випускниками Нью-Йоркського університету, Блінкен пожартував у суботу, що його співробітники відмовляють його присвятити Володимиру Путіну приспів пісні Тейлор Свіфт.

«Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала (співачка) Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити (пісню Тейлор Свіфт) We Are Never Ever Getting Back Together («Ми ніколи більше не будемо разом») президенту (Російської Федерації Володимиру) Путіну, – пожартував Блінкен.

Delivering a commencement address for Georgetown University, Sec. Blinken jokes about NYU getting Taylor Swift: "My staff did not let me bring my guitar up here to dedicate a performance of 'We Are Never Ever Getting Back Together,' to President Putin." https://t.co/1yNOqWkEVA pic.twitter.com/LTbsieuMcl