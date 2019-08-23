Окупанти на адмінмежі з Кримом створюють штучні черги «на державні свята України» - ДПСУ



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«Служби» Криму неодноразово створювали накопичення транспортних засобів для «демонстрації туристичного сезону» - ДПСУ

Через «поглиблений» огляд у черзі на в’їзд до півострова стоять близько 250 автомобілів - прикордонники

Державна прикордонна служба України повідомляє, що російські окупанти створюють штучні черги на адмінмежі з Кримом.

Про це у Facebook повідомляє Азово-Чорноморське Регіональне управління ДПСУ.

Зазначається, що наразі через «поглиблений» огляд у черзі на в’їзд до півострова стоять близько 250 автомобілів.

«Після проходження всіх видів контролю в КПВВ «Чонгар» через посилений огляд окупантами черги на в’їзд до півострова чекають близько 250 транспортних засобів, хоча, наприклад, за останню добу до тимчасово окупованої території АР Крим заїхали лише близько 400 автівок. Це вже традиційно для окупаційних служб - створювати штучні черги, особливо на державні свята в Україні», - йдеться у повідомленні.

Крім того, так звані, «служби» Криму неодноразово створювали накопичення транспортних засобів для «демонстрації туристичного сезону».

За словами громадян, окупанти оглядають повільно майже всі транспортні засоби, через що й утворилась штучна черга.